강풍·호우·윈드시어 겹친 제주공항… 항공편 결항 속출

9일 오후 10시까지 급변풍 발효 운항 차질

항공편 이용객 사전 운항 정보 확인 당부

이미지 확대 9일 제주지역에 강풍과 호우, 급변풍이 겹치면서 제주를 오가는 항공편 결항이 속출하는 가운데 오전 7시 40분쯤 한림읍 방풍나무가 쓰러져 소방대원들이 안전조치를 취하고 있다. 제주도소방안전본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 9일 제주지역에 강풍과 호우, 급변풍이 겹치면서 제주를 오가는 항공편 결항이 속출하는 가운데 오전 7시 40분쯤 한림읍 방풍나무가 쓰러져 소방대원들이 안전조치를 취하고 있다. 제주도소방안전본부 제공

이미지 확대 9일 서귀포시 안덕면 산방산 일대가 많은 비가 내리면서 산능성이에 먹구름이 잔뜩 끼어 있다. 제주 강동삼 기자 닫기 이미지 확대 보기 9일 서귀포시 안덕면 산방산 일대가 많은 비가 내리면서 산능성이에 먹구름이 잔뜩 끼어 있다. 제주 강동삼 기자

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제주에 강풍과 호우, 급변풍(윈드시어)까지 겹치면서 제주공항 항공편 결항과 지연이 속출하고 있다.한국공항공사 제주공항은 9일 오전 10시 기준 제주공항을 오가는 항공편 473편 가운데 국내선 123편과 국제선 6편 등 총 129편이 결항했다고 밝혔다. 또 국내선 2편과 국제선 1편 등 3편이 회항했다.제주공항에는 이날 오전 1시 40분부터 오후 10시까지 급변풍 경보가 내려졌다. 급변풍은 짧은 거리에서 풍속과 풍향이 급격히 바뀌는 바람의 변화로, 항공기 이착륙 시 조종 난이도와 안전에 영향을 미치는 기상 현상이다.악천후 영향은 제주공항뿐 아니라 남부지역 공항으로도 확산됐다. 이날 오전 10시 기준 김포 29편, 김해 25편 청주 15편, 대구 11편 등 총 129편이 결항했으며, 출발 16편과 도착 27편 등 43편이 지연되는 등 운항 차질을 빚고 있다.또 김포발 제주행 파라타항공 1편, 대구발 티웨이항공 1편, 중국 푸동발 이스타항공 1편이 기상 악화로 회항했다.제주지방기상청에 따르면 이날 오전 9시 기준 제주에는 호우특보가 발효된 가운데 대부분 지역에서 시간당 5㎜ 미만의 비가 내리고 있다. 산지와 중산간 지역을 중심으로는 순간풍속 70~110㎞에 달하는 강한 바람이 불고 있다.주요 지점별 일 강수량은 영실 41.5㎜, 성판악 41.0㎜, 가시리 33.0㎜, 색달 32.0㎜, 금악 29.0㎜, 서귀포 27.1㎜, 제주 21.0㎜ 등으로 집계됐다.기상 악화는 다른 공항에도 영향을 미치고 있다. 전남 무안공항에는 뇌전특보, 강원 양양공항에는 강풍특보가 발효 중이다.한국공항공사 제주공항 관계자는 “제주 지역 강풍 등 악기상으로 오전 8시 30분부터 제주공항 체객지원 ‘주의’ 단계가 발효됐다”며 “항공편 이용객은 사전에 운항 정보를 확인해 달라”고 당부했다.