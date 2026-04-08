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경찰, 연 6800％ 초고금리 대출 ‘이실장’ 수사 착수

반영윤 기자
입력 2026-04-08 20:16
수정 2026-04-08 20:16
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서울신문 DB
서울신문 DB


이른바 ‘이실장’으로 불린 온라인 불법사금융업자 일당에 대해 경찰이 수사에 착수했다. 이들은 수도권 청년층을 상대로 연 최고 6800％의 초고금리 대출을 해주고 불법 추심을 일삼은 것으로 조사됐다.

경찰청 국가수사본부는 최근 서울경찰청 광역수사단 광역범죄수사대를 ‘이실장’ 관련 피해 사건의 집중수사관서로 지정했다고 8일 밝혔다. 국수본은 지난주 금융감독원으로부터 피해 신고 내역 등 관련 자료도 넘겨받은 것으로 전해졌다.

앞서 금감원은 지난달 29일 이실장 관련 피해 신고가 급증하자 소비자경보 ‘경고’를 발령했다. 금감원에 따르면 불법사금융 피해신고센터에 접수된 ‘이실장’ 관련 신고는 총 62건이다. 이 가운데 올해 1월과 2월에 접수된 신고만 45건에 달한다.

이실장은 평균 대출금 100만원, 대출 기간 11일, 연 이자율 6800％ 수준의 초단기·초고금리 소액 대출을 취급하면서 대출 과정에서 피해자 얼굴이 포함된 자필 차용증과 신분증, 가족 연락처 등 과도한 개인정보를 담보 명목으로 요구한 것으로 조사됐다. 피해자 가운데 20·30대는 72.6％(45명)였고, 수도권 거주자는 53.2％(33명)로 집계됐다.

반영윤 기자
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