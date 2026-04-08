함안 자동차 부품 공장서 60대 작업자 기계 끼여 숨져

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경남 함안의 한 자동차 부품 공장에서 끼임 사망 사고가 발생해 경찰이 수사에 나섰다.8일 함안경찰서에 따르면 이날 오후 3시 20분쯤 함안 칠원읍 칠원공단 내 자동차 부품 공장에서 작업 중이던 60대 A씨가 기계에 끼이는 사고가 났다.공장 작업자의 신고를 받고 출동한 소방당국은 A씨를 병원으로 옮겼지만 끝내 숨졌다.A씨는 당시 로봇이 주로 작업하는 자동차 부품 생산 공정에서 마무리 연마 작업을 하던 중 사고를 당한 것으로 확인됐다.이 공장은 5인 이상 사업장으로, 중대재해처벌법 적용 대상인 것으로 조사됐다.경찰은 공장 관계자 등을 상대로 업무상 과실 여부와 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.