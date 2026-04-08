[속보] 명동서 20대 일본인이 “요금 못 낸다”며 50대 택시기사 폭행

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서울 명동에서 50대 택시 기사를 발로 찬 20대 일본인 남성이 경찰에 붙잡혔다.8일 경찰에 따르면 서울 남대문경찰서는 지난 5일 오후 11시쯤 20대 일본인 남성 A씨를 폭행 혐의로 현행범 체포했다.A씨는 명동역 인근에서 요금을 내라고 요구하는 50대 택시 기사를 폭행한 혐의를 받는다.A씨는 “택시 기사가 목적지가 아닌 곳에 내려줬다”는 취지로 주장한 것으로 파악됐다.택시 기사가 A씨와 함께 탄 여성의 가방을 붙잡고 요금을 요구하자, A씨는 택시 기사를 발로 차고 현장을 벗어난 것으로 확인됐다.경찰은 인근 상인의 신고로 출동해 인근에서 A씨를 검거해 현행범 체포하고 조사를 진행했다.A씨는 경찰 조사 후 예약했던 항공편으로 다음 날 오전 출국한 것으로 알려졌다.경찰은 불구속 상태로 수사를 이어갈 방침이다.