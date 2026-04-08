대전 오월드서 늑대 1마리 탈출…수색 중

이미지 확대 대전 오월드. 인스타그램 캡처 닫기 이미지 확대 보기 대전 오월드. 인스타그램 캡처

이미지 확대 대전시는 이날 오전 10시 52분쯤 늑대 탈출 사실을 알리고 ‘방문객 및 주민은 안전에 유의해달라’는 안전 안내 문자를 발송했다. 엑스(옛 트위터) 캡처 닫기 이미지 확대 보기 대전시는 이날 오전 10시 52분쯤 늑대 탈출 사실을 알리고 ‘방문객 및 주민은 안전에 유의해달라’는 안전 안내 문자를 발송했다. 엑스(옛 트위터) 캡처

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8일 오전 대전 오월드에서 늑대 1마리가 탈출해 당국이 수색 및 포획에 나섰다.늑대는 이날 오전 9시 30분쯤 동물원을 빠져나간 것으로 추정된다.오월드 측은 늑대가 동물원 내에 있는 것으로 보고 있으며, 입장객이 출입하지 못하게 조치했다.대전시는 이날 오전 10시 52분쯤 늑대 탈출 사실을 알리고 ‘방문객 및 주민은 안전에 유의해달라’는 안전 안내 문자를 발송했다.앞서 오월드에서는 2018년 9월 퓨마 1마리가 탈출했다가 사살된 바 있다.