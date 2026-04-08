“수면제 30알 복용, 정상 아니었다”…김장훈, 기내 흡연 언급

이미지 확대 김장훈. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 김장훈. 서울신문DB

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가수 김장훈이 과거 기내 흡연 사건에 대해 털어놨다.지난 7일 유튜브 채널 ‘송승환의 원더풀라이프’에는 김장훈이 게스트로 출연한 영상이 공개됐다. 영상에서 김장훈은 당시 프랑스 파리에서 예정된 공연을 앞두고 악기가 도착하지 않자 심각한 불안 증세를 겪었다고 했다.그는 “파리에서 공연하기로 했는데 배달 사고로 악기가 안 왔다. 고소하겠다고 난리를 쳤지만 다음 날 아침까지도 악기가 안 왔다”며 “그때 공황장애가 와서 밤새 잠을 못 자고 약을 먹고 기절했는데 그사이 공연이 끝나 신용을 잃었다”고 말했다.김장훈은 “비행기에서도 공황장애 약을 계속 먹었는데도 진정이 안 됐다. 너무 화가 나고 감정이 올라와 수면제 30알을 한꺼번에 복용했다”고 했다. 이어 “정상적인 상태가 아니었다”며 “정신이 나가니까 담배를 피우면 진짜 사이렌이 울리나 궁금하더라”라고 했다.그는 기내에서 담배를 피웠고 경보음이 울렸다. 김장훈은 “내리자마자 경찰이 대기하고 있었다. ‘수갑 안차냐’고 물었더니 ‘수갑은 무슨’이라며 바로 조사를 했다”고 했다. 이어 “약 때문이었다고 말할 수도 있었지만 핑계가 싫었다”며 “이유 여하를 막론하고 제 잘못이라고 했다. 변명은 하지 않겠다는 생각이었다”고 했다.김장훈은 2014년 프랑스 드골 공항을 출발해 인천국제공항으로 향하던 대한항공 비행기 내 화장실에서 한 차례 담배를 피워 논란의 중심에 섰다. 당시 그는 항공보안법 위반 혐의로 입건돼 벌금 100만원의 약식명령을 받았다.1991년 데뷔한 김장훈은 오랜 시간 무명 생활을 겪다가 ‘나와 같다면’ ‘사노라면’ 등의 히트곡으로 인기 대열에 올랐다. 콘서트 때마다 전매특허인 발차기로 인기를 끌었고, ‘기부 천사’로 불리며 선한 영향력을 과시했다.