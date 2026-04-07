대전 화재 경보기, 누군가 강제로 껐다

잦은 오작동에 직원 조작한 정황

업체 대표 등 5명 과실치사상 입건

9명 사망한 2.5층 불법 증축 인정

이미지 확대 7일 오후 대전 대덕구 문평근린공원에 마련된 안전공업 화재참사 희생자 합동분향소에서 유가족들이 헌화하고 있다.

문평근린공원 내 합동분향소는 희생자들의 49재가 끝나는 내달 9일까지 운영된다. 2026.4.7

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문평근린공원 내 합동분향소는 희생자들의 49재가 끝나는 내달 9일까지 운영된다. 2026.4.7

연합뉴스

2026-04-08 10면

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74명의 사상자가 발생한 대전 안전공업 화재 참사와 관련해 회사 대표 등 5명이 입건됐다. 불이 난 동관의 불법 증축과 화재 당시 울렸다 꺼진 화재경보기의 조작 사실도 확인됐다.대전경찰청은 7일 공장 내 안전 관리를 소홀히 한 손주환 안전공업 대표 등 경영진 3명과 소방·안전 분야 팀장급 2명 등 5명을 업무상 과실치사상 혐의로 입건하는 등 피의자로 전환했다고 밝혔다. 손 대표는 불법 증축 사실을 인정했다고 경찰은 설명했다.경찰은 또 인명 피해를 키운 원인으로 지목된 동관 불법 복층(2.5층) 공사를 진행한 업체에 대한 압수수색을 벌였다. 현재까지 불법 증축·무허가 나트륨 정제소 설치와 관련된 대덕구·대덕소방서 공무원을 포함해 107명을 조사했다.경찰은 화재 당시 꺼진 경보기는 관리직 사원의 조작에 의한 것으로 보고 있다. 경찰 관계자는 “소방관이 촬영한 사진에도 4개 스위치가 전부 꺼진 것으로 나타났다”면서 “평소 잦은 오작동으로 화재 확인 등 절차가 무시됐을 것으로 추정된다”고 말했다.사망한 14명 중 9명이 발견된 2.5층은 2015년 하반기 불법 증축된 것으로 나타났다. 설비라인에서는 작업 편의를 위해 ‘중이층’(층과 층 사이 공간)을 만들어 절삭유 등을 올려놓고 사용하는 등 다수의 불법 증축이 추가 확인됐다. 경찰과 노동 당국은 안전진단을 거쳐 공장을 철거한 뒤 추가 감식을 진행할 것으로 전해졌다.한편 이번 참사와 관련해 산업안전보건법·중대재해처벌법 위반 혐의를 들여다보는 대전고용노동청은 손 대표의 직장 내 괴롭힘 여부(근로기준법 위반)도 조사 중이다.