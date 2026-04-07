‘남양주 스토킹 사건’ 부실 대응 논란에 칼 빼든 경찰…고위험 1600건 선별·격리 강화

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남양주 스토킹 살인 사건 이후 관계성 범죄 전수 점검에 나선 경찰이 고위험 사건을 분류하고 구속영장 신청 등 가해자 격리 조치를 대폭 강화했다.경찰청은 지난 3월 18일부터 이달 2일까지 관계성 범죄 2만 2388건을 전수 점검한 결과 1626건을 고위험 사건으로 분류했다고 7일 밝혔다. 이 중 위험도가 높은 사건에 대해서는 구속영장 389건, 유치 460건, 전자장치 부착 371건을 신청했다.전년 대비 일 평균 신청 건수는 구속영장 5.1건에서 24.3건으로 376%, 유치는 3.7건에서 28.8건으로 678%, 전자장치는 2.4건에서 23.2건으로 867% 각각 증가했다.또한 피해자 안전조치 중 가장 높은 단계인 민간경호는 1.2건에서 3.6건으로 200%, 지능형 폐쇄회로(CC)TV 설치는 4.2건에서 8.6건으로 105% 늘었다.다만 신청 건수가 급증하고 다양한 격리 조치를 병행하면서 구속영장 발부율과 유치·전자장치 결정률은 다소 낮아졌다고 경찰청은 설명했다.현장에서는 선제적 대응 사례도 잇따랐다. 경기남부청 산하 한 경찰서는 가정폭력으로 구속됐다가 형집행정지로 풀려난 피의자를 사전에 모니터링해 긴급체포했다. 서울청의 한 경찰서는 상담이 이미 끝난 사례를 대상으로 재차 위험도를 조사해 전자장치 부착 결정을 받아냈고, 이후 피의자가 전자장치 전원을 끄고 잠적하자 이틀간 추적 수사 끝에 긴급 체포하기도 했다.경찰은 남양주 살인 사건에서 드러난 부실 대응 논란과 관련해 감찰 조사도 병행했다. 그 결과 대응 과정에서 미흡한 점이 확인돼 관련 경찰관 16명을 징계위원회에 회부하고, 2명은 수사를 의뢰했다. 관할 경찰서장 등 지휘부에 대해서도 인사 조치가 이뤄질 예정이다.경찰청은 향후 재발 방지를 위해 제도 개선에 나선다. 법무부의 전자발찌 부착자 정보와 경찰의 접근금지 대상자 정보를 연계하고, 스토킹 가해자 전자장치와 피해자 스마트워치를 연동해 보호 체계를 강화할 계획이다.경찰청 관계자는 “현장 의견 수렴을 통해 위험도 중심 사건 분류 체계를 안착시킬 것”이라며 “아울러 구속영장 발부율과 잠정조치 결정률을 높이기 위해 법원·검찰·여성가족부 등 관계부처와 지속 협의하는 등 가해자 격리와 피해자 보호에 만전을 기하겠다”고 강조했다.