25톤 화물차에 실린 파이프에 SUV 충돌…운전자 머리 크게 다쳐

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
7일 오후 2시 8분쯤 울산 울주군 온산읍 온산국가산업단지 내 도로를 주행하던 스포츠유틸리티차량(SUV)이 앞서가던 25t 화물차에 실린 파이프와 부딪혀 옆으로 넘어졌다. 울산소방본부 제공
화물차에 실린 파이프가 돌출되면서 뒤따르던 차량이 부딪혀 운전자가 중상을 입는 사고가 발생했다.
경찰에 따르면 7일 오후 2시 8분쯤 울산 울주군 온산읍 온산국가산업단지 내 도로를 주행하던 스포츠유틸리티차량(SUV)이 앞서가던 25t 화물차에 실린 파이프와 부딪혀 옆으로 넘어졌다.
이 사고로 SUV 운전자 A(40대)씨가 머리 등을 크게 다쳐 병원으로 옮겨졌다.
경찰은 화물차가 유턴하는 과정에서 적재함 내 파이프가 뒤쪽으로 돌출됐고, 뒤따라오던 SUV가 이를 미처 피하지 못해 사고가 난 것으로 보고 있다.
경찰은 화물차 운전자가 적재물 안전조치를 적절히 취했는지 등 정확한 사고 경위를 조사 중이다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
SUV가 부딪힌 대상은 무엇인가?