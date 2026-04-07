360㎏ 철제 구조물에 깔려… 60대 작업자 끝내 숨져

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360㎏ 철제 구조물에 깔려… 60대 작업자 끝내 숨져

이정수 기자
이정수 기자
입력 2026-04-07 13:31
수정 2026-04-07 14:12
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안전모 자료사진. 사진은 기사 내용과 무관함. 아이클릭아트
안전모 자료사진. 사진은 기사 내용과 무관함. 아이클릭아트


경기 이천의 한 무대장치 제작업체 60대 작업자가 360㎏가량의 철제 구조물에 깔려 숨지는 사고가 발생했다.

7일 이천경찰서에 따르면 전날 오전 10시 3분쯤 이천시 부발읍 한 무대장치 제작업체에서 60대 A씨가 철제 구조물에 깔려 인근 병원으로 이송됐으나 끝내 숨졌다.

사고 당시 지게차가 해당 구조물을 하역하는 과정에서 전도됐고, 구조물이 인근에 있던 A씨를 덮친 것으로 조사됐다.

A씨는 사고가 난 업체에 고용된 근로자였으며, 사고 현장의 시공사가 상시 근로자 5인 이상의 중대재해처벌 등에 관한 법률 적용 대상인 것으로 파악됐다.

경찰은 이를 고려해 해당 사건을 경기남부경찰청 형사기동대 중대재해수사팀으로 이관할 방침이다.
이정수 기자
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