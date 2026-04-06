무인빨래방 건조기 들어가 ‘쾅쾅’…선 넘은 장난에 ‘철렁’

이미지 확대 초등학생으로 추정되는 남자 아이가 무인 빨래방 내 건조기에 들어가 장난을 치는 영상이 공개돼 논란이다. 인스타그램 캡처 닫기 이미지 확대 보기 초등학생으로 추정되는 남자 아이가 무인 빨래방 내 건조기에 들어가 장난을 치는 영상이 공개돼 논란이다. 인스타그램 캡처

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어린 학생이 무인 빨래방 건조기 안으로 들어가 장난을 치는 아찔한 영상이 공개돼 논란이다.6일 인스타그램을 비롯한 소셜미디어(SNS)에는 무인 빨래방 건조기 안에 초등학생으로 짐작되는 남자아이가 신발을 벗고 들어가 다리를 웅크린 채 몸을 완전히 밀어 넣는 모습이 담긴 영상이 확산했다.공개된 영상에는 초등학생으로 추정되는 남자아이가 23㎏급 무인 빨래방 건조기 내부로 들어가 몸을 웅크린 채 앉는 모습이 담겼다. 촬영하던 친구가 건조기 문을 닫자 아이는 내부에서 문을 두드리며 갇힌 듯한 행동에 이어 누워버리는 장면까지 이어졌다. 이런 시설은 무인이라는 특성상 사고 발생시 주변에서 즉각적인 도움을 받기 어렵다.이런 사례는 이번이 처음이 아니다. 2018년에는 10대 여학생이 세탁기 안에 들어갔다가 문이 열리지 않아 내부에 갇히는 사고가 발생했다. 당시 학생은 호흡곤란 증세를 보여 119 구조대에 의해 긴급 구조됐다.