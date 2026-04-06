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천안 시내버스, ‘친절 서비스’ 가능할까…서약서에 캠페인

이종익 기자
이종익 기자
입력 2026-04-06 13:07
수정 2026-04-06 13:07
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충남 천안의 시내버스 운수종사자들이 친절 서비스 개선 캠페인을 진행하고 있다. 시 제공
충남 천안의 시내버스 운수종사자들이 친절 서비스 개선 캠페인을 진행하고 있다. 시 제공


손을 흔들어야 태우고, 급제동·급출발, 불친절 등 충남 천안에서 운행하는 시내버스는 전국적으로 악명이 높다.

천안의 시내버스 운수종사자들이 ‘난폭운전 근절’ 약속에 이어 캠페인을 전개하며 시민이 체감할 수 있는 서비스 개선을 다시 한번 다짐했다.

천안시에 따르면 6일 신부동 아라리오 광장에서 ㈜삼안여객 운수종사자들과 함께 친절 서비스 개선 캠페인을 진행했다.

이번 캠페인은 ‘손을 들어야만 버스를 탈 수 있다’는 부정적 인식을 개선하고, 난폭운전 근절 등 안전하고 친절한 대중교통 문화 조성을 위해 마련됐다.

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충남 천안의 시내버스 운수종사자들이 친절 서비스 개선 캠페인을 진행하고 있다. 시 제공
충남 천안의 시내버스 운수종사자들이 친절 서비스 개선 캠페인을 진행하고 있다. 시 제공


이날 캠페인에는 삼안여객 관계자와 노동조합 등 50여 명이 ‘손 들지 않아도 정류장에서 멈춥니다’, ‘안전운전 OK! 난폭운전 NO!’ 등의 메시지가 담긴 피켓을 들고 친절 서비스 실천 의지를 다짐했다.

이들은 지난해 대비 행정처분 및 민원 발생 건수 30% 감소도 약속했다.

앞서 천안 지역 3개 시내버스 운수업체 종사자 700여 명은 지난달 30일 안전하고 친절한 대중교통 서비스 실현을 위해 ‘난폭운전 근절 서약서’를 시에 제출했다.

서약서에 따르면 운수종사자들은 정류장 통과 시 승객 유무와 관계없이 시속 30㎞ 이하로 주행한다. 정류장에 승객이 있을 경우 시속 20㎞ 이하로 서행하며 탑승 의사를 반드시 확인한다.

시 관계자는 “세심히 버스 운행 여건을 분석하고, 운수종사자 처우 개선을 위해 노력하겠다”고 말했다.
천안 이종익 기자
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