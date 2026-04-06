기상 악화에 제주공항 ‘긴급수송 택시봉사단’ 조기 출동… 택시 150대 이용했다

3일 밤 결항·지연에 긴급수송택시봉사단 즉각 출동

예정보다 사흘 앞당겨… 참여택시 회당 1만 200원 지원

이미지 확대 제주도는 지난 3일 제주공항에서는 강풍 등 기상 악화로 항공편 운항이 잇따라 지연·결항하자 ‘긴급수송 택시봉사단’을 조기 가동했다. 제주도 제공 닫기 이미지 확대 보기 제주도는 지난 3일 제주공항에서는 강풍 등 기상 악화로 항공편 운항이 잇따라 지연·결항하자 ‘긴급수송 택시봉사단’을 조기 가동했다. 제주도 제공

이미지 확대 제주도는 지난 3일 제주공항에 강풍 등 기상 악화로 항공편 운항이 잇따라 지연·결항되자 체류객들을 긴급수송하는 택시봉사단을 조기 가동했다. 제주도 제공 닫기 이미지 확대 보기 제주도는 지난 3일 제주공항에 강풍 등 기상 악화로 항공편 운항이 잇따라 지연·결항되자 체류객들을 긴급수송하는 택시봉사단을 조기 가동했다. 제주도 제공

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기상 악화로 항공편 운항에 차질이 빚어지며 제주공항에 체류객이 발생하자 제주도가 공항 체류객 이동을 지원하는 ‘긴급수송 택시봉사단’을 예정보다 사흘 앞당겨 조기 투입했다.제주도는 긴급수송 택시봉사단을 지난 3일 밤부터 긴급 투입해 제주공항 체류객의 숙소 이동과 귀가를 지원했다고 6일 밝혔다.지난 3일 제주공항에서는 강풍 등 기상 악화로 항공편 운항이 잇따라 지연·결항했다. 한국공항공사 집계에 따르면 이날 항공편 8편이 결항하고 130편이 지연됐으며 1편은 회항했다. 오후 11시 이후에도 항공기 6편이 늦게 도착하면서 공항 내 체류객이 늘어나자 도는 체류객 ‘주의’ 단계를 발령했다.이에 따라 도는 긴급수송 택시봉사단 비상연락체계를 즉시 가동하고 전담 택시를 공항으로 투입했다. 택시기사 150명의 신속한 출동으로 공항에 발이 묶였던 승객들이 장시간 대기하지 않고 숙소나 귀가 이동을 할 수 있었다.긴급수송 택시봉사단은 폭설이나 강풍 등 기상 악화로 공항 체류객이 발생할 경우 전담 택시가 즉시 출동해 이동을 지원하는 비상 수송체계다.도는 지난달 6일부터 27일까지 참여자를 모집해 개인택시 320명과 일반택시 188명 등 총 508명(508대)을 선발했다. 공식 운영 기간은 6일부터 2029년 4월 5일까지 3년이다.봉사단은 올해 2월 대설 당시 공항 체류객 이동 문제를 점검하는 과정에서 필요성이 제기되면서 개인·일반택시 조합과 협의를 거쳐 구성됐다.운영은 공항 비상 대응 단계 중 체류객 ‘주의’ 단계 이상 상황에서 오후 9시 이후 도의 요청이 있을 때 시작돼 상황 종료 시까지 이어진다. 폭설 상황에서는 주요 도로와 공항 주변 제설 작업이 완료된 뒤 출동이 이뤄진다.봉사단 참여 택시에는 회당 8000원의 봉사 실비가 지급되며 공항 심야 지원금이 포함될 경우 최대 1만 200원이 지원된다.김삼용 도 교통항공국장은 “항공기 결항과 지연으로 공항 체류객이 발생함에 따라 긴급수송 택시봉사단을 조기 가동했다”며 “폭설이나 강풍으로 공항에서 발이 묶인 체류객들이 안전하게 숙소나 집으로 이동할 수 있도록 신속히 대응하겠다”고 밝혔다.