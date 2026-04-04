“지금 비웃어?”…중국인 젓가락 공격에 피해자 실명 위기

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자신을 비웃는다고 생각해 젓가락으로 공격하고 흉기를 휘두른 중국인 남성이 검찰에 넘겨졌다.서울 영등포경찰서는 지난 3일 중국 국적의 50대 남성 A씨를 살인미수 및 특수상해 혐의로 구속 송치했다고 밝혔다.A씨는 지난달 27일 서울 영등포구의 한 식당 인근에 세워진 차량에 접근해 뒷문을 열고 피해자를 폭행한 후 술집 앞으로 이동해 피해자 일행에게 흉기와 젓가락을 휘두른 혐의를 받는다.A씨는 같은 술집에 머물던 피해자 일행이 자신을 비웃었다고 생각해 앙심을 품고 피해자가 나오기를 기다렸다 범행을 저지른 것으로 조사됐다.경찰 조사 결과 A씨는 범행 당시 술에 취한 상태였던 것으로 파악됐다. 피해 남성은 시신경 손상으로 실명 위기인 것으로 전해졌다.