입학식 날 여중생들이 신입생 화장실 감금·폭행…영상까지 찍어 올렸다

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학생 관련 이미지. 기사와 직접 관련 없음. 아이클릭아트
입학식 당일 화장실에 신입생 2명을 감금하고 폭행한 중학생 4명이 검찰에 넘겨졌다.
30일 전북 전주덕진경찰서는 특수폭행 혐의로 10대 A양 등 4명을 송치했다. 이들은 지난 3일 전주시 덕진구의 한 중학교 화장실에서 신입생 2명의 뺨을 때리는 등 폭행한 혐의를 받고 있다.
이와 관련해 피해자 학부모는 경찰에 A양 등에 대한 고소장을 제출했다. 고소장에는 중학교에 입학한 피해 학생이 학교 선배 4명으로부터 화장실에 감금된 채 집단 폭행을 당했으며, 해당 영상이 소셜미디어(SNS)에 게시됐다는 내용 등이 담긴 것으로 전해졌다.
해당 사건은 피해 학생의 학부모가 ‘딸이 급식실이나 학원 가는 길에 가해 학생을 마주칠까 봐 두려워하는데, 대처 방안을 조언해달라’고 인터넷에 올리며 알려졌다.
경찰 관계자는 “고소장 접수 후 학교폭력 전담 경찰관을 해당 학교에 파견해 가해 학생과 피해 학생을 분리 조치했다”며 “사건을 마무리하고 검찰에 넘겼다”고 밝혔다.
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