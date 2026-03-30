20대 4명이 중년 女 홀로 사는 집 침입해 강도질…목격자 신고로 체포

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20대 4명이 중년 女 홀로 사는 집 침입해 강도질…목격자 신고로 체포

하승연 기자
입력 2026-03-30 10:59
수정 2026-03-30 11:39
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서울신문DB
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중년 여성이 홀로 사는 집에 침입해 강도질을 한 20대 4명이 경찰에 붙잡혔다.

30일 경기 수원팔달경찰서는 여성이 홀로 사는 오피스텔에 침입해 강도질을 벌인 혐의(특수강도)로 20대 A씨 등 4명에 대해 구속영장을 신청할 예정이다.

A씨 등은 이날 오전 3시쯤 수원시 팔달구 소재 B씨가 사는 오피스텔에 벨을 누르고 들어가 휴대전화를 빼앗은 혐의를 받는다.

이들은 금품을 빼앗기 위해 집안 곳곳을 뒤졌으며, 이를 본 목격자가 112에 신고한 것으로 알려졌다.

경찰은 오전 3시 30분쯤 현장에서 이들을 현행범으로 체포했다.



경찰 관계자는 “피의자들이 피해자를 완전히 제압하지 못한 상태에서 범행한 것으로 보인다”며 “실랑이가 벌어지는 소리를 들은 사람의 신고를 받고 나가 현장 검거에 성공할 수 있었다”고 전했다.
하승연 기자
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