“열차에 오르려 따라가다”… 선로 추락 후 깔린 90대 숨져

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전북 남원에서 출발하는 열차를 따라가던 90대가 선로로 추락해 숨지는 사고가 발생했다.29일 전북소방본부 등에 따르면 이날 오후 7시 21분쯤 전북 남원시 신정동 남원역 플랫폼에서 A(90대)씨가 선로로 추락했다.소방당국이 “남원역 선로로 사람이 떨어져 다쳤다”는 신고를 받고 현장에 도착했을 때는 선로로 떨어진 90대 A씨가 열차에 깔려 신체 일부가 훼손된 채 사망한 상태였다.A씨는 문이 닫힌 뒤 출발하는 열차에 오르려고 따라가다가 사고를 당한 것으로 전해졌다.전북소방본부 관계자는 “사고자는 출발하는 열차의 문을 두드리면서 따라간 것 같다”고 전했다.경찰과 소방당국은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.