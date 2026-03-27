“중환자실에서 사직서 썼다고?” 유치원 교사 사망 사건 ‘위조 의혹’으로 번졌다

“유치원 측 사직서, 딸이 중환자실 있을 때 서명”

부천교육지원청, 유치원 상대 감사 착수

이미지 확대 독감에 걸린 채 근무하다 건강이 악화돼 숨진 유치원 교사 A씨의 유족이 A씨가 재직했던 경기 부천시의 한 유치원 앞에서 팻말 시위를 벌이고 있다. 자료 : 유족 제공 닫기 이미지 확대 보기 독감에 걸린 채 근무하다 건강이 악화돼 숨진 유치원 교사 A씨의 유족이 A씨가 재직했던 경기 부천시의 한 유치원 앞에서 팻말 시위를 벌이고 있다. 자료 : 유족 제공

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독감에 걸린 상태에서 출근했던 경기 부천시의 한 유치원 교사가 숨진 사건 관련, 교사가 중환자실에 입원할 당시 교사의 사직서가 작성됐다는 의혹이 제기됐다. 교육 당국은 해당 유치원에 대한 감사에 착수했다.27일 교육계에 따르면 부천교육지원청은 20대 교사 A씨가 재직했던 사립유치원을 대상으로 지난 25일부터 감사에 나섰다.A씨 유족은 유치원 측이 교육지원청에 제시한 A씨의 사직서에 A씨의 서명이 있는 것에 대해 문제를 제기하고 있는 것으로 알려졌다.유치원 측이 제시한 사직서는 지난달 10일 작성된 것으로 돼 있는데, 이날 A씨는 중환자실에 있었으며 사망하기 불과 나흘 전이었다는 게 유족 측의 설명이다.연합뉴스에 따르면 A씨 아버지는 “당시 딸은 중환자실에서 사경을 헤매고 있었다”며 “그런 상황에서 딸이 사직서를 제출했다는 것은 말이 안 된다”고 주장했다.부천교육지원청 관계자는 “유족이 제기한 문제 등을 포함해 전반적인 경위를 확인하고 있다”면서도 “구체적인 내용은 밝힐 수 없다”고 말했다.A씨는 지난 1월 27일 B형 독감 판정을 받은 상황에서 사흘간 출근했다. 이후 발열과 구토 증상이 악화해 사흘 뒤 조퇴했다. 당시 체온은 39.8도까지 오른 것으로 파악됐다.A씨는 당시 가족에게 보낸 모바일 메신저 메시지에서 “열이 안 떨어져 눈물 난다. 너무 아프다” “수액도 맞고 약도 꼬박 먹는데 열이 왜 또 오르는지 모르겠다” 등 고통을 호소한 것으로 알려졌다.A씨는 지난 1월 31일부터 중환자실에서 치료를 받았으나 건강이 악화돼 지난달 14일 합병증으로 숨졌다.유족들은 “딸이 아픈 몸으로 쉬지 못했다”고 호소하며 유치원 앞에서 팻말 시위를 벌이고 있다. 이에 유치원 측은 “28일 보조교사를 배치했고 29일에는 A씨가 괜찮다고 해서 보조교사를 배치하지 않았다”면서 “30일에는 조퇴를 권고해 조퇴가 이뤄졌다”는 입장이다.