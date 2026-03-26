탈영한 해병대원 길거리서 승용차 훔쳐 도주…5시간 만에 검거

이미지 확대 해병대 자료사진. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 해병대 자료사진. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

탈영 후 승용차를 훔쳐 도주한 해병대원이 5시간 만에 경찰에 붙잡혔다.26일 김포경찰서는 군무이탈과 절도 혐의를 받는 해병대 2사단 소속 A 일병을 검거해 군 수사단에 인계했다.A 일병은 이날 오전 0시쯤 인천시 서구 검단동 해병대 2사단 부대를 무단으로 이탈한 뒤 김포 길거리에서 그랜저 승용차를 훔쳐 도주한 혐의를 받고 있다.그는 훔친 승용차를 몰고 자택이 있는 전남 목포까지 도주했다가 5시간 만에 경찰에 검거됐다. A 일병은 길거리에 세워진 승용차의 문이 열린 것을 발견하고 범행한 것으로 파악됐다.해병대 관계자는 “탈영 당시 A 일병은 무장한 상태는 아니었다”며 “군 수사단에서 구체적인 탈영 경위 등을 조사할 예정”이라고 전했다.