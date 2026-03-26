고교생들, 학교 복도·화장실서 ‘뻐끔뻐끔’ 흡연 논란

이미지 확대 전라남도 지역 한 고등학교 내부에서 담배를 피우는 학생. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 전라남도 지역 한 고등학교 내부에서 담배를 피우는 학생. 연합뉴스

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고등학교 학생들이 교내에서 흡연하는 모습이 담긴 영상이 소셜미디어(SNS)에 확산하면서 교육 당국이 조사에 나섰다.25일 전남도교육청 등에 따르면 최근 SNS에 도내 한 고등학교 학생들이 학교 건물 실내 계단과 복도 화장실 등에서 흡연하는 영상이 올랐다. 영상에는 남학생이 담배를 피우며 태연히 계단을 오르고, 여학생은 화장실로 보이는 곳에서 흡연하는 모습이 담겼다.해당 교육지원청과 학교 조사 결과 이들은 1학년 신입생들로, 입학 이후 교사 지도 불응 등으로 학교생활교육위원회 조치가 누적된 학생도 일부 포함된 것으로 알려졌다. 학교 당국은 이들에 대해 학교생활교육위원회를 다시 열어 징계 등의 조치를 결정했다.도교육청 관계자는 “실내에서 저렇게 버젓이 흡연하는 모습에 매우 놀랐다”며 “해당 학생들에 대해 어떤 조처가 내려졌는지는 공개할 수 없으며 같은 일이 반복되지 않도록 지도하고 있다”고 말했다.