의령 야산 인근 불 탄 차 안에서 시신 발견…경찰 조사

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24일 오전 7시 41분쯤 경남 의령군 대의면 한 야산 인근 도로에 세워진 1t 화물차에서 불에 탄 시신이 발견됐다.“차량에서 연기가 난다”는 인근 주민의 신고를 받고 출동한 경찰과 소방당국은 현장에서 전소된 화물차와 내부 시신을 확인했다.해당 차량이 있던 곳은 대의면 마쌍리에서 합천군 방향으로 이어지는 농가 주변의 좁은 도로로, 평소 인적이 드문 지역으로 알려졌다. 차량 내부에서는 인화물질이 발견되지 않은 것으로 전해졌다.경찰은 시신의 신원 확인을 위해 DNA 감식을 의뢰하는 한편, 인근 폐쇄회로(CC)TV 등을 토대로 정확한 경위를 조사하고 있다.경찰 관계자는 “차량 소유주 명의는 확인됐지만, 발견된 시신이 소유주와 동일 인물인지는 확인되지 않았다”며 “모든 가능성을 열어두고 수사 중”이라고 밝혔다.