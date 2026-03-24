[속보] ‘항공사 기장 살해’ 피의자는 49세 김동환…경찰 신상공개

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항공사 기장 살해 피의자 49세 김동환. 부산경찰청 제공
부산에서 항공사 기장을 살해한 혐의를 받는 김동환(49)의 신상이 공개됐다.
부산경찰청은 24일 오후 신상정보 공개심의위원회를 열고 김동환의 얼굴과 이름, 나이 등을 공개하기로 결정했다. 이날 심의위원회에는 외부위원 4명, 경찰 내부위원 3명 등 전문가 7명이 참여했다.
김동환은 지난 17일 오전 5시 30분쯤 부산 부산진구의 한 아파트에서 동료였던 항공사 기장 A씨를 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받는다.
A씨 살해 하루 전인 16일에는 경기 고양시 일산서구 한 주거지에서 직장 동료였던 기장 B씨를 덮친 뒤 도구를 이용해 목을 졸라 살해하려다 범행에 실패하고 도주하기도 했다.
김동환은 A씨 살해 직후 추가 범행을 위해 경남 창원에 있는 또 다른 전 동료 C씨 주거지에 찾아갔지만, 미수에 그쳤다. 이후 울산으로 도주했다가 경찰에 검거됐다.
김동환은 공군사관학교 선배이자 한때 직장 동료였던 A씨 등 기장 4명에게 앙심을 품고 수개월 전부터 택배 기사로 위장하는 등의 방법으로 이들의 주거지와 동선을 파악하는 등 범행을 치밀하게 계획한 것으로 드러났다.
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김동환이 범행 대상 4명에 대해 사전에 어떻게 준비했는가?