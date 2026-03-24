또 일본인 덮쳤다…홍대서 음주운전 SUV, 인도 돌진 “행인 4명 부상”

일본인 여성 2명 등 행인 4명 들이받아

日 여성, 차량에 다리 깔려 중상…병원 이송

이미지 확대 23일 저녁 서울 마포구 홍대입구역 인근에서 발생한 스포츠유틸리티차량(SUV) 인도 돌진 사고 현장 모습. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 23일 저녁 서울 마포구 홍대입구역 인근에서 발생한 스포츠유틸리티차량(SUV) 인도 돌진 사고 현장 모습. 연합뉴스

이미지 확대 30대 서모씨가 서울 종로구 동대문역 사거리에서 음주운전을 하다 인도로 돌진해 횡단보도를 건너려던 일본인 모녀를 친 사고로 인해 볼라드가 꺾여있다. 반영윤 기자 닫기 이미지 확대 보기 30대 서모씨가 서울 종로구 동대문역 사거리에서 음주운전을 하다 인도로 돌진해 횡단보도를 건너려던 일본인 모녀를 친 사고로 인해 볼라드가 꺾여있다. 반영윤 기자

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술을 마시고 운전대를 잡은 차량이 일본인을 덮치는 사고가 또 발생했다.23일 오후 7시 10분쯤 서울 동교동 홍대입구역 근처에서 음주운전 차량이 인도로 돌진해 4명이 다쳤다.경찰과 소방 당국 등에 따르면 50대 남성이 몰던 흰색 스포츠유틸리티(SUV) 차량은 홍대입구역 4번 출구 인근 인도로 돌진해 일본인 여성 2명을 포함해 행인 4명을 들이받았다.이 사고로 일본인 여성 1명이 차량에 다리가 깔리는 등 중상을 입어 병원으로 이송됐다. 나머지 일본인 여성 1명은 현장에서 치료를 받았다.한국인 남성 1명과 여성 1명도 경상을 당해 병원으로 옮겨졌다.경찰은 운전자인 50대 남성을 음주운전 혐의로 현장에서 체포했다. 이 남성의 혈중알코올농도는 면허 취소 수준으로 파악됐다.경찰은 정확한 사고 경위를 조사 중이다.앞서 지난해 11월에도 일본인 관광객 모녀가 종로구 동대문역 인근에서 횡단보도를 건너다 음주운전 차에 치이는 사고가 발생했다. 당시 피해자 중 어머니인 50대 여성이 숨지면서 국내는 물론 일본 현지에서도 공분을 일으킨 바 있다.이에 앞서 지난해 10월에는 서울 용산에서 20대 일본인 부부와 생후 9개월 된 아기가 78세 운전기사의 택시에 탑승했다가 사고를 당했다. 아기는 심각한 중태에 빠졌고, 결국 사고가 발생한 지 약 한 달 만에 사망 판정을 받았다.