‘항공편 취소됐어요’ ‘전쟁 수혜주 속보’… 중동전쟁 악용 피싱 기승

경찰청 ‘긴급 피싱주의보’ 발령

투자 리딩방·연애 빙자 사기 등

출처 불분명한 주소 안 눌러야

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2026-03-24 12면

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최근 중동 정세와 증시 변동이 격해지면서 이를 틈 타 사람들의 불안을 노린 피싱 시도가 늘고 있다. 경찰은 23일 전국에 ‘긴급 피싱주의보’를 발령하며 주의를 당부했다.경찰청에 따르면 가장 흔하게 발견되는 수법은 전쟁 수혜주 투자 사기다. 유가나 방산 관련주에 투자하면 큰 수익을 보장한다는 문자 메시지가 대표적이다. 메시지 속 링크를 클릭하면 소셜미디어(SNS) 기반의 가짜 투자방으로 연결되고, 범죄자들은 가짜 거래소 가입을 유도해 투자금을 통째로 빼간다. 경찰은 “원금 보장이나 고수익을 내세우며 개인 계좌 입금을 요구하는 공개 채팅방은 무조건 사기”라고 강조했다.항공편 취소를 빙자한 스미싱도 활개를 치고 있다. 중동 영공 통제를 이유로 “항공편이 취소됐다. 재예약과 환급을 위해 접속하라”는 메시지를 보내고, 링크를 클릭하면 가짜 항공사나 여행사 사이트로 연결된다. 항공권 변경을 위해 신용카드 정보를 입력하면 개인정보가 그대로 범죄자 손에 넘어간다. 경찰은 “항공권이나 예약 취소 여부는 반드시 업체 공식 애플리케이션이나 대표 전화로 확인해야 한다”고 당부했다.‘로맨스 스캠’(연애 빙자 사기)과 개인정보 요구 사례도 늘고 있다. 중동 지역 의사나 군인으로 속여 접근한 뒤 금전을 요구하거나, 세계정세를 이해할 수 있는 자료를 무료로 준다며 개인정보를 캐내는 방식이다.경찰은 또 국제 구호 단체를 사칭한 가짜 기부 사이트 접속, 소상공인 긴급 대출, 유류비 환급금 지원 등 정부 정책을 흉내 낸 피싱 시도도 이어지고 있다고 경고했다.신효섭 경찰청 전기통신금융사기 통합대응단장은 “출처가 불분명한 문자 속 링크는 절대 클릭하지 않는 것이 최선의 방어”라며 “피싱 범죄가 의심되거나 이미 피해를 보았다면 즉시 경찰청 통합대응단(국번 없이 1394)이나 112로 신고해야 한다”고 덧붙였다.