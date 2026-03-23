[속보] “돈 줄테니 놀아줘” 女초등생 꼬드긴 60대男… 광주서 검거

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[속보] “돈 줄테니 놀아줘” 女초등생 꼬드긴 60대男… 광주서 검거

이정수 기자
이정수 기자
입력 2026-03-23 13:31
수정 2026-03-23 13:31
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
경찰 조사서 “심심해서 그랬다” 진술
이미지 확대
경찰·용의자 자료 이미지. 서울신문DB
경찰·용의자 자료 이미지. 서울신문DB


길에서 만난 초등학생에게 접근해 유괴를 시도한 혐의를 받는 60대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

광주 북부경찰서는 미성년자 유인 약취 미수 혐의로 60대 남성 A씨를 조사 중이라고 23일 밝혔다.

A씨는 지난 18일 오후 10시쯤 광주 북구 용봉동 한 사거리에서 10대 B양을 유괴하려다 미수에 그친 혐의를 받는다.

조사 결과 A씨는 길에서 만난 B양에게 “돈을 줄 테니 놀아달라”며 꼬드긴 것으로 파악됐다.

사건 직후 B양으로부터 피해 사실을 전해 들은 부모가 경찰에 신고했고, 수사에 돌입한 경찰은 지난 21일 A씨를 검거했다.

신체가 불편해 휠체어를 타고 다니는 A씨는 경찰 조사에서 “심심해서 그랬다”는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.

경찰은 A씨를 상대로 정확한 경위를 조사 중이다.
이정수 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
A씨가 B양에게 접근하며 한 말은 무엇인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일과 대부분을 AI와 병행한다.
단순 참고용으로 간헐적 활용한다.
거의 활용하지 않거나 직접 수행하는 방식이 우선이다.
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로