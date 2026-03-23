“성별은 선택 영역 아니다”…초등생 성교육 교재 논란

이미지 확대 초등학교에서 가르치는 성교육 교재 내용이 논란이 됐다. 김재섭 국민의힘 의원 인스타그램 캡처 닫기 이미지 확대 보기 초등학교에서 가르치는 성교육 교재 내용이 논란이 됐다. 김재섭 국민의힘 의원 인스타그램 캡처

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초등학교에서 가르치는 성교육 교재 내용이 논란이 됐다.김재섭 국민의힘 의원은 지난 22일 인스타그램에 ‘초등학교 성교육 근황’이라는 제목의 게시물을 공유한 뒤 “진짜 초등학교 성교육을 이런 식으로 한다고?”라고 올렸다.그가 공개한 사진에는 ‘성이란 무엇일까’라는 제목으로 “성은 생식 기관 및 신체적 차이에 따라 남자와 여자를 구분하는 생물학적 성과 사회·문화적으로 남자와 여자를 판단하는 기준이 되는 사회적 성이 있다”는 내용이 담겼다.이어 “성과 관련된 느낌과 생각은 삶에 대한 지식, 자신의 가치와 신념, 욕구, 성별 등 주변 환경의 영향을 받는다”며 “성을 구분하기보다는 성의 다양한 측면을 올바르게 이해하는 것이 중요하다”고 했다.이에 김 의원은 “이건 교육의 역할이 아니다”라며 “이런 교육은 아이들을 혼란스럽게 하고 멀쩡한 제도를 무너뜨린다”고 했다. 그는 “성별은 남녀로 구분되며 선택의 영역이 아니다”라고 했다.앞서 래퍼 비와이도 교재 내용에 대해 강하게 비판했다. 그는 지난 20일 인스타그램에 “제정신일까. 교육하는 사람들은 교육받는 게 불법임?”이라고 올렸다. 기독교 신자로 알려진 그는 뒤이어 성경의 한 구절을 인용하며 성은 오로지 남성과 여성으로 구분된다고 주장했다.