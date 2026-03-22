‘펑’ 포탄 맞은 듯 구겨진 공장… ‘쿵’ 하중 못 견딘 구조물 잇따라 추락

추가 붕괴 가능성에 조사 등 난항

주변 공장도 피해… 복구 1년 걸려

2026-03-23 3면

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22일 찾은 대전 대덕구 문평동 자동차 부품 공장 안전공업의 건물은 전쟁터처럼 처참했다. 이틀 전 화재가 발생한 지점이자 사망자가 발견된 동관 뒤편은 포탄을 맞은 듯 구겨져 처참하게 무너져 내린 상태였다. 직원들이 탈출한 동관 정문 벽은 화마에 그을리고 유리창이 모두 깨진 채 아비규환과 같았던 당시 상황을 보여 주고 있다. 불이 난 공장 건물은 3층 철골 구조로 벽면과 지붕이 샌드위치 패널로 건축됐다.본관 건물은 상대적으로 피해가 덜했지만 동관 쪽 연결 통로가 붕괴했고 주차장으로 사용하던 옥상은 바닥이 내려앉아 주차된 차량이 기울어진 채 위태로워 보였다. 화재 당시 연이어 ‘펑 펑 펑’ 하고 포탄이 터지는 소리가 이어졌던 공장에서는 이날도 ‘쿵’ 하는 둔탁한 소리가 났다. 고열에 녹아버린 철골 구조물과 잔해물이 하중을 견디지 못하고 바닥으로 떨어지는 소리였다.전문가들은 화재로 약해진 건물은 추가 붕괴 가능성이 높다고 조언한다. 이에 따라 화재 원인 등을 조사하기 위한 현장 감식이나 복구에 상당한 시간이 필요할 것으로 전망된다. 대전경찰청 관계자는 “건물 내부가 붕괴해 안전진단 없이는 진입할 수 없는 상황”이라고 밝혔다.주변 공장도 화재 피해를 피할 수 없었다. 폐쇄회로(CC)TV 부품 제작업체도 불이 옮겨붙어 막대한 손실이 발생했다. 화재 당시 근무하던 직원 100여명은 대피했다. 설비 복구에 약 1년이 필요한 것으로 알려져 이곳 직원들은 한순간 실업 상태에 놓이게 됐다.화재 소식을 듣고 왔다는 한 협력업체 대표는 “원청에 피해가 나면 줄지어 피해가 발생할 수밖에 없다”면서 “복구에 필요한 부분이 있다면 힘을 보태려 한다”고 말했다.