사회 사건·사고 [속보] 소방당국 “대전 공장 화재 불길 80％ 잡혀” 김소라 기자 입력 2026-03-20 18:16 수정 2026-03-20 18:16 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/society/accident/2026/03/20/20260320500287 URL 복사 댓글 0 대전 대덕구 문평동 자동차 부품 공장 화재. 대전 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 대전 대덕구 문평동 자동차 부품 공장 화재. 대전 연합뉴스 [속보] 소방당국 “대전 공장 화재 불길 80％ 잡혀” 김소라 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 화재가 발생한 지역은 어디입니까? 대전 대구