[포토] 대전 자동차부품 제조공장 화재

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20일 오후 1시 17분쯤 대전 대덕구 문평동 한 자동차 부품 제조 공장에서 불이 났다. 소방 당국은 신고 접수 9분 만에 대응 1단계, 14분 만에 대응 2단계를 발령한 데 이어 다수의 인명 피해가 발생할 것을 우려해 오후 1시 53분을 기해 국가소방동원령을 발령했다. 오후 2시 30분 기준 50여명이 다친 것으로 전해졌다.이재명 대통령은 화재 사건을 보고받고 즉각 사고 수습과 인명 구조에 장비 및 인력 등 가용 자원을 총동원할 것을 지시했다. 특히 신속한 인명 구조와 함께 구조 인력의 안전사고 방지에도 만전을 기하라고 당부했다.소방 당국은 불을 끄는 대로 건물 내부 수색을 통해 실종자 파악에 나서는 한편 자세한 화재 원인과 피해 내용을 조사할 예정이다.