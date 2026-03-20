경찰, ‘매니저 갑질 의혹’ 박나래 2차 소환조사

이미지 확대 전직 매니저들에 대한 ‘갑질’과 불법 의료행위 의혹을 받는 개그우먼 박나래씨(41)가 지난달 20일 경찰에 출석해 조사를 받은 뒤 서울 강남경찰서를 나서며 취재진 질문을 받고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 전직 매니저들에 대한 ‘갑질’과 불법 의료행위 의혹을 받는 개그우먼 박나래씨(41)가 지난달 20일 경찰에 출석해 조사를 받은 뒤 서울 강남경찰서를 나서며 취재진 질문을 받고 있다. 연합뉴스

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경찰이 매니저 갑질 의혹 등을 받고 있는 개그우먼 박나래(41)씨를 두 번째로 소환했다서울 강남경찰서는 20일 박씨를 불러 조사하고 있다. 박씨는 같은 혐의로 지난달 20일 처음으로 경찰에 소환된 바 있다.앞서 박씨의 전 매니저 2명은 ‘술을 마시지 않는다’는 이유로 폭언을 듣거나 술잔에 맞아 다치는 등 갑질을 당했다고 주장하며 지난해 12월 경찰에 박씨를 고소했다.박씨는 전 매니저들을 공갈미수 등 혐의로 맞고소하고 경찰 조사에서도 혐의를 부인한 것으로 전해졌다. 그는 첫 조사를 마치고 취재진에 “사실이 아닌 부분은 바로잡을 예정”이라고 말했다.한편 경찰은 박씨가 이른바 ‘주사이모’를 통해 불법 의료 시술을 받았다는 의혹 역시 들여다보고 이다. 주사이모로 불린 A씨는 의료법 위반, 보건범죄단속에 관한 특별조치법 위반, 마약류관리법 위반 등의 혐의를 받고 있으며, 지난달 7일 경찰 조사를 받았다.