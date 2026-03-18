윤미향 주최 토론회서 “北의 ‘정의’의 전쟁” 주장…시민단체 대표, 재판행

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국회 토론회에서 “북한의 전쟁관도 수용해야 한다”는 주장을 제기한 시민단체 대표가 재판에 넘겨졌다.부산지검은 18일 국가보안법 위반 혐의로 김광수 부산평화통일센터하나 이사장을 불구속기소 했다고 밝혔다. 김 이사장은 2024년 1월 당시 윤미향 국회의원이 주최한 국회 토론회에서 북한의 전쟁관을 두고 ‘정의의 전쟁관’이라 지칭하면서 상황에 따라 이를 수용해야 한다고 주장한 혐의를 받는다.토론회는 윤 전 의원이 20개 시민단체와 함께 ‘남북관계 근본 변화와 한반도 위기 이해’를 주제로 개최했다. 김 이사장은 이 자리에서 “북의 전쟁관은 정의의 전쟁관”이라며 “최후의 방법이긴 하지만 어쩔 수 없이 통일 전쟁이 일어나 결과의 평화가 만들어질 수 있다면 그 전쟁관도 수용해야 한다”고 강조했다.정치권의 고발로 수사에 나섰던 서울경찰청 안보수사대는 서울중앙지검으로 사건을 송치했다. 이후 서울중앙지검은 김 이사장 측 요청으로 사건을 부산지검으로 이관했다.한편 김 이사장은 인제대 통일학부 겸임교수, 부산가톨릭대·부경대 교양학부 외래교수를 지냈다.