‘BTS 공연 D-2’ 종로· 중구 테러경보 ‘주의’ 격상

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‘BTS 공연 D-2’ 종로· 중구 테러경보 ‘주의’ 격상

김소라 기자
김소라 기자
입력 2026-03-18 08:32
수정 2026-03-18 09:01
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19일 0시부터 21일 24시까지
“테러 위협 가능성 배제할 수 없어”

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그룹 방탄소년단(BTS)의 광화문 공연을 나흘 앞둔 17일 서울 종로구 광화문사거리에 도로 통제 안내 표시판이 설치돼 있다. 2026.3.17 홍윤기 기자
그룹 방탄소년단(BTS)의 광화문 공연을 나흘 앞둔 17일 서울 종로구 광화문사거리에 도로 통제 안내 표시판이 설치돼 있다. 2026.3.17 홍윤기 기자


오는 21일 서울 광화문에서 열리는 그룹 방탄소년단(BTS)의 컴백 공연을 이틀 앞두고 서울 종로구·중구 일대의 테러 경보 단계가 상향 조정된다.

정부는 오는 19일 0시부터 21일 24시까지 종로구·중구 지역에 대한 테러 경보가 ‘관심’에서 ‘주의’로 한 단계 격상된다고 18일 밝혔다.

‘테러 경보’는 테러 위협의 정도에 따라 관심·주의·경계·심각의 4단계로 구분된다.

정부는 “최근 불안정한 국제 정세를 감안할 때 방탄소년단 공연과 같이 대규모 인파가 몰리는 행사에 대한 테러 위협 가능성을 배제할 수 없다”며 “국민 안전을 최우선으로 확보하기 위해 선제적 대비 태세를 갖추기로 했다”고 설명했다.

이에 따라 관계기관은 경보 단계별 대응 조치를 신속히 시행하고, 주요 행사장 고 다중이용 시설에 대한 경계와 순찰을 강화한다. 또 문제 상황이 발생했을 때 즉각 대응할 수 있도록 유관기관 간 합동 대응 체계도 강화할 방침이다.



정부는 “경보 발령을 계기로 모든 관계기관이 하나로 협력해 철저한 대비 태세를 유지할 것”이라며 “행사 기간 어떤 상황에도 신속하고 빈틈없이 대응해 공연이 성공적으로 개최될 수 있도록 최선을 다할 계획”이라고 밝혔다.
김소라 기자
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