BTS 공연 앞두고…경찰, 美공항 폭파 협박 20대 검거

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미국의 한 공항을 폭파하겠다고 영어로 위협 글을 올린 20대 남성이 붙잡혔다.서울경찰청 사이버수사과는 20대 한국인 남성 A씨를 공중 협박 혐의로 불구속 송치했다고 17일 밝혔다. 경찰에 따르면 A씨는 지난해 3월 20일 미국 미시간주 디트로이트 공항 홈페이지 게시판에 영어로 폭파 위협 글을 작성한 혐의를 받고 있다. 해당 글엔 다수의 욕설도 같이 적혀 있었던 것으로 알려졌다.경찰은 지난 1월 미국 국토안보수사국(HSI)으로부터 수사 협조 요청을 받아 국제 공조 수사를 진행했다. HSI는 자체 조사 과정에서 한국인 관련 정황을 포착하고 우리 경찰에 협조를 요청한 것으로 전해졌다.경찰은 “대규모 공연·행사와 관련된 협박성 게시글에 대해서는 단순 장난이라 하더라도 구속 수사를 포함한 강경 대응으로 엄정하게 대처할 예정”이라며 “국내외를 가리지 않고 국제 공조 등 국경을 넘는 수사를 통해 게시자를 끝까지 추적해 검거할 방침”이라고 밝혔다.