‘김치가 중국 반찬이라고?’…대만 호텔 갔다가 ‘충격’

이미지 확대 대만에서 발견된 김치 표기 오류 사례. 서경덕 교수 제공 닫기 이미지 확대 보기 대만에서 발견된 김치 표기 오류 사례. 서경덕 교수 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

대만에서 김치를 파오차이(泡菜)로 표기한 사례가 늘고 있어 논란이다.서경덕 성신여대 교수는 12일 “최근 대만을 다녀온 여행객들이 제보해 줬는데 영어와 중국어 표기가 잘못된 곳이 많았다”고 밝혔다.서 교수에 따르면 타이베이 시내 한 호텔은 조식 코너에 놓인 김치를 ‘중국 반찬’(Chinese Side Dishes)으로 소개했다. 대만 곳곳의 대형 마트, 시장, 편의점 등에서도 김치를 파오차이로 잘못 번역해 판매하고 있다.서 교수는 “한국의 ‘김치’와 중국의 ‘파오차이’는 엄연히 다른 음식”이라며 “중국은 김치의 원조가 파오차이고 자신들의 문화라는 억지 주장을 펼치고 있다”고 했다.2021년 문화체육관광부는 ‘공공 용어의 외국어 번역 및 표기 지침’을 일부 개정하면서 김치의 올바른 중국어 표기를 ‘신치’(辛奇)로 명시했다.서 교수는 “무엇보다 이들이 잘못 표기했다고 비난만 할 것이 아니라 올바른 표기가 될 수 있도록 전방위적인 홍보가 필요할 때”라며 “진정한 ‘김치 세계화’의 첫걸음은 전 세계 곳곳의 잘못된 표기부터 바로잡는 일”이라고 했다.