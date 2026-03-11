‘파출소 부하 여경’ 추행한 50대 경감, 직위해제·검찰 송치

피해자와 즉각 분리… A씨 직위해제

제주에서 부하 여경을 추행한 혐의를 받는 50대 경찰이 검찰에 넘겨졌다.11일 경찰 등에 따르면 최근 서귀포경찰서 모 파출소 소속 경감 A씨가 강제추행 혐의로 검찰에 불구속 송치됐다.A씨는 지난 1월 파출소에서 근무하던 중 부하 여경을 추행한 혐의를 받고 있다.사안을 인지한 제주경찰청은 가해자와 피해자를 즉각 분리 조치하고 그를 직위해제했다. 이어 관련 수사에 착수한 경찰은 이달 A씨의 혐의가 인정된다고 판단해 사건을 검찰에 넘겼다.경찰 관계자는 “감찰 조사 후 징계 절차에 들어갈 예정”이라고 밝혔다.한편 지난해에도 동료 경찰을 껴안고 강제로 입맞추는 등 성추행한 혐의로 기소된 서귀포경찰서 소속 경위가 징역형의 집행유예를 선고받은 바 있다.