“응급실 직행할 뻔”…‘초대리’ 대신 ‘락스’ 준 횟집 논란

서울 용산구의 한 횟집에서 초대리(식초·설탕 등을 배합한 소스) 대신 락스를 제공한 식당 측이 사과문을 게시했다.최근 스레드에는 “어제 죽다 살았다. 용산에 있는 한 횟집에서 직원들과 회를 주문하고 초밥용 밥을 시켰는데 초대리(식초·설탕 등을 배합한 소스)가 아닌 락스를 담아서 줬다”라는 내용의 글이 공개됐다.A씨에 따르면 횟집에 방문했을 당시 해당 용기에서는 처음에 아무런 냄새가 나지 않았다. 하지만 밥에 섞어 비비는 순간 걸레와 비슷한 냄새가 올라왔다. 확인해 보니 액체의 정체는 ‘락스’였다.A씨 일행은 급히 직원을 불러 “락스 같다”며 확인을 요청했다. 그러나 식당 측은 별다른 사과 없이 “통이 바뀌었다. 식초랑 통을 바꿔놓은 게 잘못 갔다”라고 반응했다고 전했다.그는 해당 사건 이후 식품의약품안전처와 용산구청 위생과에 관련 신고를 접수했다. 이어 지난 9일 스레드에 올린 추가 게시물을 통해 “락스 사건 회사 대표와 통화했다. 연신 죄송하다고만 말씀하셨다”며 “저와 매장에서 얘기했던 사람은 사장이 아닌 직원으로, 당시 사장님은 가게에 계시지 않았다고 한다. 개인적인 합의는 모두 원만하게 종료됐고 오늘 오전부터 구청에서 점검 나왔다고 한다. 사장님께서 별관, 본점 모두 문을 닫고 전체 점검과 교육을 진행한다고 하셨다”라고 밝혔다.해당 식당 측도 소셜미디어(SNS)를 통해 사과문을 게재했다. 식당 대표는 “제가 매장을 제대로 관리하지 못한 부족함에서 비롯된 일이라고 생각하며 이 점에 대해 깊이 사과드린다”면서 “관계 기관의 점검과 처분이 있다면 성실히 따르고 같은 일이 다시는 일어나지 않도록 책임감을 가지고 매장을 운영하겠다”라고 했다.