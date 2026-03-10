“한글은 중국 소수민족 문자”…중국 또 억지 주장

이미지 확대 중국 안양시의 중국문자박물관 한글 전시에서 한글에 대한 잘못된 정보가 소개되고 있다. 서경덕 교수 페이스북 캡처 닫기 이미지 확대 보기 중국 안양시의 중국문자박물관 한글 전시에서 한글에 대한 잘못된 정보가 소개되고 있다. 서경덕 교수 페이스북 캡처

중국 내 ‘중국문자박물관’에서 한글에 대한 소개를 엉터리로 하고 있어 논란이다.10일 서경덕 성신여대 교수는 “최근 제보를 받고 알게 됐다”며 “상세히 조사해 보니 박물관 2층 소수민족 전시실에 전시된 한글 섹션에서 많은 오류가 발견됐다”고 했다.중국 허난성 안양시에 위치한 이 박물관은 한글을 ‘조선문’(朝鮮文)으로 소개했고, 영어 번역은 ‘Korean alphabet’도 아닌 ‘Korean’으로 잘못 기재했다. 창제 시점 설명도 틀렸다. 박물관은 세종대왕의 한글 창제 연도를 ‘1444년 1월’로 소개하고 있지만, 실제 한글 창제 연도는 ‘1443년 12월’이다.서 교수는 “무엇보다 우리 한글이 중국의 여러 소수민족 문자 중의 하나인 양 전시되고 있다는 것이 가장 큰 문제”라고 했다. 그는 “중국은 조선족이 한복을 입고, 김치를 먹는다는 이유로 한복과 김치를 중국의 전통문화라고 억지 주장을 펼쳐 왔다”고 했다.그러면서 “이번 중국문자박물관의 한글 소개를 보면 이젠 한글까지도 중국의 문화라고 억지 주장을 펼칠 것이 뻔해 보인다”며 “우리 정부 기관도 국가급 박물관인 중국문자박물관에 항의해 잘못된 부분을 반드시 바로잡아야 할 것”이라고 했다.