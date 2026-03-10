“한글은 중국 소수민족 문자”…중국 또 억지 주장

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

“한글은 중국 소수민족 문자”…중국 또 억지 주장

문경근 기자
문경근 기자
입력 2026-03-10 11:48
수정 2026-03-10 11:48
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
중국 안양시의 중국문자박물관 한글 전시에서 한글에 대한 잘못된 정보가 소개되고 있다. 서경덕 교수 페이스북 캡처
중국 안양시의 중국문자박물관 한글 전시에서 한글에 대한 잘못된 정보가 소개되고 있다. 서경덕 교수 페이스북 캡처


중국 내 ‘중국문자박물관’에서 한글에 대한 소개를 엉터리로 하고 있어 논란이다.

10일 서경덕 성신여대 교수는 “최근 제보를 받고 알게 됐다”며 “상세히 조사해 보니 박물관 2층 소수민족 전시실에 전시된 한글 섹션에서 많은 오류가 발견됐다”고 했다.

중국 허난성 안양시에 위치한 이 박물관은 한글을 ‘조선문’(朝鮮文)으로 소개했고, 영어 번역은 ‘Korean alphabet’도 아닌 ‘Korean’으로 잘못 기재했다. 창제 시점 설명도 틀렸다. 박물관은 세종대왕의 한글 창제 연도를 ‘1444년 1월’로 소개하고 있지만, 실제 한글 창제 연도는 ‘1443년 12월’이다.

서 교수는 “무엇보다 우리 한글이 중국의 여러 소수민족 문자 중의 하나인 양 전시되고 있다는 것이 가장 큰 문제”라고 했다. 그는 “중국은 조선족이 한복을 입고, 김치를 먹는다는 이유로 한복과 김치를 중국의 전통문화라고 억지 주장을 펼쳐 왔다”고 했다.

그러면서 “이번 중국문자박물관의 한글 소개를 보면 이젠 한글까지도 중국의 문화라고 억지 주장을 펼칠 것이 뻔해 보인다”며 “우리 정부 기관도 국가급 박물관인 중국문자박물관에 항의해 잘못된 부분을 반드시 바로잡아야 할 것”이라고 했다.
문경근 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
중국문자박물관이 한글 창제 연도를 잘못 표기한 내용은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로