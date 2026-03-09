관제센터 요원 눈썰미 덕에…포항서 연쇄 차량털이범 검거

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

관제센터 요원 눈썰미 덕에…포항서 연쇄 차량털이범 검거

김형엽 기자
김형엽 기자
입력 2026-03-09 16:03
수정 2026-03-09 16:03
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
경북 포항북경찰서로부터 9일 표창을 수여받고 있는 포항시 CCTV 관제센터 요원. 포항북부경찰서 제공
경북 포항북경찰서로부터 9일 표창을 수여받고 있는 포항시 CCTV 관제센터 요원. 포항북부경찰서 제공


CCTV 관제센터 요원의 예리한 눈썰미 덕분에 연쇄 차량 절도범이 경찰에 붙잡혔다.

포항북부경찰서는 심야 시간대 주차된 차량을 대상으로 연쇄 절도 범행을 벌인 50대 A씨를 구속했다고 9일 밝혔다.

A씨는 지난 5일 0시 30분쯤 포항시 북구 기계면 일대 도로에 주차된 차량 5대를 순차적으로 털어 10여만원 상당 금품을 훔친 혐의를 받고 있다.

범행 당시 CCTV로 현장을 관찰하던 관제센터 요원은 수상한 움직임을 포착해 경찰에 신고, 신속한 공조를 통해 A씨를 검거할 수 있었다.

해당 관제센터 요원은 2014년부터 근무하며 범인 검거를 10건 이상을 도운 베테랑으로 알려졌다. 포항북부경찰서장은 이날 해당 요원에게 표창을 수여했다.



포항북부경찰서 관계자는 “관제센터와 현장 경찰 간 긴밀한 협업을 통해 범죄예방과 대응력을 높이고 있다”며 “앞으로도 CCTV 관제센터와의 협력을 강화해 안전한 지역사회를 만들어 나가겠다”라고 했다.
포항 김형엽 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
연쇄 차량 절도범은 어떤 계기로 검거되었나?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로