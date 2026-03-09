[속보] ‘모텔 연쇄살인’ 피의자는 20세 김소영…검찰 신상 공개

이미지 확대 강북 모텔 연쇄살인 피의자 20세 김소영. 서울북부지검 제공 닫기 이미지 확대 보기 강북 모텔 연쇄살인 피의자 20세 김소영. 서울북부지검 제공

검찰이 ‘강북 모텔 연쇄살인 사건’ 피의자의 신상정보를 공개했다.9일 서울북부지검은 홈페이지를 통해 약물이 든 음료로 남성 2명을 잇달아 살해한 혐의를 받는 피의자 김소영(20)의 이름과 나이, 머그샷(mug shot·범죄자 인상착의 기록사진)을 공개했다.중대범죄신상공개법에 따라 검찰은 강력범죄 등 특정중대범죄 혐의가 있는 피의자를 신상정보공개심의위원회에 회부해 신상 공개 여부를 결정할 수 있다.김소영의 신상정보는 이날부터 다음 달 8일까지 30일간 서울북부지검 홈페이지에 게시된다.김소영은 지난해 12월 중순부터 지난달 9일까지 20대 남성 3명에게 벤조디아제핀계 약물이 든 음료를 건네 의식을 잃게 하거나 사망에 이르게 한 혐의를 받는다. 이 중 2명은 숨졌고 1명은 치료를 받고 회복했다.