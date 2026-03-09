충주서 30대가 비비탄총 뺏은 뒤 9살 초등생 목에 발사

충주서 30대가 비비탄총 뺏은 뒤 9살 초등생 목에 발사

하승연 기자
입력 2026-03-09 12:41
수정 2026-03-09 13:16
초등생에게서 비비탄총을 빼앗아 발사한 30대가 불구속 입건됐다.

9일 충북 충주경찰서는 초등생이 가지고 놀던 비비탄총을 빼앗아 초등생에게 발사한 혐의(특수폭행)로 30대 A씨를 불구속 입건해 조사 중이다.

A씨는 지난 7일 오후 1시 30분쯤 충주시 연수동의 한 공원에서 9세 초등생 B군이 친구들과 가지고 놀던 비비탄총을 뺏은 뒤 B군의 목에 한 발을 발사한 혐의를 받는다. B군은 별다른 부상은 입지 않은 것으로 전해졌다.

경찰은 A씨가 이후 인근에서 다른 아동에게 말을 건 뒤 머리를 땋아줬다는 신고자의 진술을 토대로 미성년자 약취유인미수 혐의에 대해서도 살펴보고 있다. A씨는 정신질환을 앓고 있는 것으로 알려졌다.

하승연 기자
