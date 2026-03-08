‘대통령 근접 경호’ 22경찰경호대 직원 3명, 야간 음주로 전출

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

‘대통령 근접 경호’ 22경찰경호대 직원 3명, 야간 음주로 전출

문경근 기자
문경근 기자
입력 2026-03-08 15:08
수정 2026-03-08 15:08
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
서울경찰청. 서울신문DB
서울경찰청. 서울신문DB


대통령 근접 경호를 맡고 있는 서울경찰청 소속 22경찰경호대 직원 3명이 음주 관련 내부 지침을 어겨 전출 됐다.

9일 경찰에 따르면 경호대는 지난 4일 ‘오후 9시 이후에 술을 먹지 말라’는 지침을 어긴 직원 3명을 전출 조치했다.

이들은 지난달 28일 외근을 마친 뒤 한 식당에서 오후 8시부터 오후 10시 30분까지 음주한 것으로 알려졌다. 이어 다음 날인 3월 1일 오전 10시에 열린 이재명 대통령 참석 행사에 투입된 것으로 나타났다.

앞서 지난 1월 해당 경호대에서는 내부 대원 간 폭언·욕설과 사적 심부름을 강요하는 ‘갑질’ 의혹 등이 불거졌다.

이에 경호대는 공직기강 확립을 위해 ‘오후 9시 이후 술자리를 갖지 말라’, ‘음주 사고 예방을 위해 2차는 가지 말라’ 등 내부 교육을 한 것으로 확인됐다. 경찰은 이들에 대한 감찰에 나설 예정이다．
문경근 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
경호대원들이 어긴 내부 지침은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로