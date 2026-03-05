“급처분” 교사가 학교 장비 빼돌려 판매… 경남교육청, 징계·고발 방침

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
경남교육청 전경. 서울신문DB
경남지역 한 고등학교 교사가 학교 공용 기자재를 몰래 빼돌려 중고 거래 사이트에 판매한 사실이 드러나 파장이 일고 있다.
5일 경상남도교육청과 해당 학교 등에 따르면 도내 한 고교에서 방송반을 맡고 있는 교사 A씨는 지난해 11월 한 온라인 중고 거래 사이트에 고가의 시네마 카메라와 렌즈 세트 판매 글을 게시했다.
이후 한 달여 만에 해당 물품을 실제로 판매했다.
게시글에는 A씨의 전화번호와 함께 “급처(급하게 처분)라 다른 매물보다 저렴하게 넘기겠다. 가격 조율 가능하다”는 문구가 포함된 것으로 전해졌다.
그는 중고 시세보다 90만~100만원 낮은 가격에 물품을 판매한 것으로 알려졌다.
도교육청은 카메라와 렌즈 외에도 추가로 반출·판매된 학교 기자재가 있는지 확인하고 있다.
현재까지 파악된 무단 판매 금액은 1000만원 미만으로 추정된다. 판매된 물품은 아직 회수되지 않았으며 구체적인 범행 동기는 확인되지 않았다.
이번 일은 국민권익위원회에 신고가 접수되면서 수면 위로 드러났다. 학교 내부 폐쇄회로(CC)TV 영상에서도 A씨가 물품을 외부로 반출하는 정황이 확인된 것으로 전해졌다.
도교육청은 지난 1월 A씨와 해당 학교를 상대로 감사를 진행했다.
교육청은 이달 중 감사처분심의회와 교육공무원일반징계위원회를 열어 징계 수위를 결정할 예정이다. 동시에 업무상 횡령 혐의로 경찰에 고발할 방침이다.
김용호 서울시의원, ‘서울시 골목형상점가 상권활성화 지원방안 토론회’ 성공리 끝마쳐
서울시의회 도시안전건설위원회 부위원장으로 활동하고 있는 김용호 의원(국민의힘, 용산1)은 지난 2월 27일, 서울시의회 별관 제2대회의실에서 개최된 ‘서울시 골목형상점가 상권활성화 지원방안 토론회’를 이은림 의원, (사)서울시상점가전통시장연합회와 공동주관하고 좌장으로 참여해 상권 활성화를 위한 열띤 토론의 장을 이끌었다. 이날 토론회에는 김 의원을 비롯해 최호정 서울시의회 의장, 성흠제 더불어민주당 대표의원, 김병민 서울시 정무부시장이 직접 참석해 축사를 통해 골목형상점가 지원에 대한 시의회와 서울시의 강력한 협력 의지를 표명했다. 또한 반재선 (사)서울시상점가전통시장연합회 이사장을 비롯한 각 자치구 회장 및 매니저, 상인 등 100여명과 유튜브 생중계를 통한 시민들의 참여로 뜨거운 열기 속에 진행됐다. 먼저 발제에 나선 안영수 서울신용보증재단 소상공인정책연구센터장은 “2021년부터 2025년까지 총 208개, 2025년에 110개에 달하는 골목형상점가가 지정 이후 매출 증가 등 긍정적 효과가 나타나고 있으나, 상권별 특성을 고려한 맞춤형 지원과 사후 성과관리 체계가 병행되어야 한다”고 강조했다. 이어 홍찬영 서울연구원 연구위원은 ▲전통시장과의 지원체
서울시의회 바로가기
학교 측은 비위 사실을 인지한 직후 A씨를 직위 해제했다. 그는 지난해 12월부터 병가를 내고 출근하지 않고 있다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
교사 A씨가 학교 기자재를 판매한 방법은?