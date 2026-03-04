“공군 기상장교 출신”…MBC 기상분석관 스펙에 ‘눈길’

이미지 확대 기상캐스터 제도를 폐지한 MBC가 기상예보사 면허를 보유한 윤태구 기상분석관을 평일 뉴스데스크 기상 코너에 투입했다. MBC ‘뉴스데스크’ 캡처 닫기 이미지 확대 보기 기상캐스터 제도를 폐지한 MBC가 기상예보사 면허를 보유한 윤태구 기상분석관을 평일 뉴스데스크 기상 코너에 투입했다. MBC ‘뉴스데스크’ 캡처

31년간 유지했던 기상캐스터 제도를 폐지한 MBC가 기상예보사 면허를 보유한 윤태구 기상분석관을 평일 뉴스데스크 기상 코너에 투입했다.지난 3일 윤 기상분석관은 뉴스데스크를 통해 기상 정보를 전하며 “오늘부터 ‘뉴스데스크’에서 날씨를 전해드릴 MBC 기상분석관 윤태구다”라며 “앞으로 시청자 여러분께 쉽고 자세하게 기상정보를 설명하겠다”고 인사했다.이어 위성 영상과 함께 현재 개기월식이 진행 중인 과정도 설명했으며, 달이 붉게 보이는 이유와 다시 보름달로 돌아오는 시각까지 알렸다. 윤 기상분석관은 일기도를 통해 내일 예상 날씨를 전하고, 주간 날씨까지 안내하며 기상 코너를 마무리했다.윤 기상분석관은 호주 모나쉬대학교에서 대기과학을 전공했으며, 기상기사 자격증과 기상예보사 면허를 보유했다. 또한 대한민국 공군 기상장교로 복무하며 기상 분석과 예보 경험을 쌓았다. MBC 측은 윤 기상분석관이 매일 ‘기상 인사이트’ 코너를 통해 그날의 주요 기상 현상과 예보와 관련된 기상 상식, 과학적 원리를 함께 소개한다고 전했다.앞서 MBC 기상캐스터 고 오요안나씨가 세상을 떠난 후 생전 직장 내 괴롭힘 피해를 호소했다는 의혹이 나왔다. 이후 유족 측은 기상캐스터 정규직 전환과 오씨의 명예회복, 사내 비정규직 구조 개선을 요구했고, 고인이 숨진 지 13개월 만인 지난해 10월 MBC와 고인을 위한 합의문에 공동 서명했다.MBC는 기존 기상캐스터에게 불이익을 주지 않는다는 전제로 이들 직무를 폐지하고 정규직 기상기후전문가로 전환하기로 했다. 이후 MBC는 지난 2월 8일 31년간 이어오던 기상캐스터 직군을 폐지했고, 기존 기상캐스터와의 계약을 종료했다.