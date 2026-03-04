이번엔 우도서 정체불명의 폐목선… “배 안에 북한 노동신문이 있었다”

제주경찰청·국정원 등 합동 정밀 감식 착수

지난 1월12일 제주시 구좌읍 월정리 바닷가 갯바위에서 발견된 목선. 배에는 한자 '서'(徐·천천히 할 서)가 적혀 있었다.

제주 애월읍 하귀바다에서 발견된 목선.

제주 우도 해안가로 떠밀려온 정체불명의 목선에서 북한의 기관지인 노동신문이 발견돼 수사당국이 대공 혐의점 등을 조사하고 있다.4일 제주경찰청과 해경 등에 따르면 이날 오전 9시 40분쯤 제주시 우도면 해안가에서 “수상한 폐목선이 있다”는 주민 신고가 접수됐다. 현장에 출동한 해경이 확인한 결과 목선은 길이 약 4ｍ, 폭 1ｍ 규모로 선체 곳곳에 구멍이 나 있고 심하게 부패한 상태였다.별다른 유류품은 발견되지 않았으나, 선내 찌그러진 틈 사이에서 북한 노동신문으로 추정되는 종이가 나왔다. 이에 따라 제주경찰청과 국가정보원, 해경 등 관계기관이 합동으로 현장을 통제하고 정밀 감식에 착수했다. 밀입국 가능성과 대공 혐의점 여부 등을 종합적으로 들여다보고 있는 것으로 전해졌다.경찰과 해경 관계자는 “보안 사안과 관련된 부분이 있어 구체적인 내용은 확인해 줄 수 없다”고 밝혔다.잇단 목선 표류에 지역사회 일각에서는 우려의 목소리도 나온다. 한 해경 관계자는 “대부분은 장기간 표류하다 떠밀려온 목선으로 추정되지만, 모든 가능성을 열어두고 조사하고 있다”고 말했다.주민들은 해당 목선이 풍랑주의보가 발효됐던 3·1절 연휴 기간 파도에 떠밀려온 것으로 보인다고 진술한 것으로 알려졌다.제주 해상에서 정체불명의 목선이 발견된 것은 이번이 네 번째다. 앞서 지난해 12월 30일 서귀포시 대정읍 신도리 해안가를 시작으로, 올해 1월 12일 제주시 구좌읍 월정리, 1월 29일 제주시 애월읍 하귀2리 해안가에서도 유사한 형태의 목선이 잇따라 발견됐다. 다만 당시에는 모두 대공 혐의점이나 범죄 연관성은 없는 것으로 조사됐다.관계기관은 인양 및 정밀 분석을 통해 정확한 유입 경위와 경로를 규명할 방침이다.