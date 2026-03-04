지게차에 치인 생후 18개월 아기 끝내 사망… “운전자 수사”

이미지 확대 119 구급대 자료 이미지. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 119 구급대 자료 이미지. 서울신문DB

인천에서 지게차에 치여 중태에 빠진 생후 18개월 여아가 끝내 사망했다.4일 인천 서부경찰서에 따르면 전날 오후 7시 21분쯤 서구 청라동 인도에서 A양이 지게차에 치이는 사고가 발생했다.이 사고로 A양이 크게 다쳐 119구급대에 의해 병원으로 옮겨져 치료받았으나, 이날 새벽 끝내 숨졌다.A양은 사고 당시 부모와 함께 인근 과일 가게를 방문했던 것으로 파악됐다.경찰은 당시 과일 가게 주인인 40대 남성 B씨가 경사로에 세워둔 지게차의 주차 브레이크가 풀리면서 A양을 덮친 것으로 보고 있다.경찰 관계자는 “지게차는 인도에 주차된 상태였다”며 “업무상 과실 여부를 판단하기 위해 운전자를 수사할 계획”이라고 말했다.