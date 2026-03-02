되찾자마자 또 털렸다…국세청 압류 코인 ‘2차 탈취’

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

되찾자마자 또 털렸다…국세청 압류 코인 ‘2차 탈취’

임태환 기자
임태환 기자
입력 2026-03-02 21:18
수정 2026-03-02 21:18
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
경찰 이미지. 서울신문 DB
경찰 이미지. 서울신문 DB


국세청이 압류한 가상자산이 한 차례 탈취됐다가 반납된 직후 또다시 유출된 것으로 확인됐다.

2일 경찰 등에 따르면 경찰청 사이버테러대응과는 국세청 압류 가상자산이 외부로 빠져나갔다가 되돌아온 뒤, 또 다른 인물에 의해 재차 탈취된 정황을 파악했다. 국세청의 수사 의뢰로 입건 전 조사를 진행하던 경찰은 이날 사건을 정식 입건하고 새로운 피의자를 추적 중이다.

이번 사건은 국세청이 지난달 26일 체납액 징수 실적을 홍보하는 보도자료를 배포하면서 가상자산이 든 ‘콜드월렛’(오프라인 전자지갑)의 니모닉 코드 사진을 그대로 노출하면서 비롯됐다. 니모닉 코드는 분실한 가상자산을 복원할 때 쓰는 암호다. 복원용으로도 쓰이지만, 가상자산 지갑을 여는 중요 비밀번호로도 쓰인다. 니모닉 코드가 있으면 실물 지갑이 없더라도 가상자산에 접근할 수 있다.

보도자료 배포 이후 니모닉 코드가 노출된 전자지갑 내 가상자산이 탈취됐다는 의혹이 불거지자, 국세청은 곧장 경찰에 수사를 의뢰했다.

경찰이 수사를 시작하자 지난달 28일 자신이 가상자산을 탈취한 당사자라는 취지의 신고와 함께 탈취된 코인이 그대로 돌아왔다.

문제는 반환된 코인이 약 2시간 30분 만에 또 다른 지갑으로 이동된 사실이 확인됐다는 데 있다.

유출된 가상자산은 PRTG 코인 400만개로, 약 69억원 상당으로 알려졌다. 다만 거래가 거의 이뤄지지 않는 종목이어서 현금화 가능성은 크지 않다는 게 국세청 설명이다. 경찰은 1차 탈취자의 진술을 확인하는 한편 2차 유출 경위를 집중 수사하고 있다.
임태환 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
국세청 가상자산 유출의 직접적 원인은 무엇인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로