[속보] 여객기에서 20대 여성이 승객 머리 폭행…상공에서 응급처치

인천공항 계류장 및 활주로에 놓인 여객기 모습.

미국 로스앤젤레스(LA)에서 출발해 인천국제공항으로 들어오는 여객기 안에서 20대 여성이 다른 승객을 폭행하는 사건이 발생했다.2일 인천공항경찰단에 따르면 경찰은 LA에서 출발해 전날 새벽 인천에 도착한 여객기에서 20대 여성 A씨를 항공보안법 위반 혐의로 입건해 조사하고 있다.A씨는 비행기 탑승 전 피해자 측과 말다툼을 벌였고, 탑승 이후 기내 앞좌석에 앉아 있던 30대 여성의 머리를 폭행한 혐의를 받는다.피해자는 이마 부위에 5㎝가량 상처를 입는 등 크게 다쳐 기내에 탑승해 있던 의료진에게 응급처치를 받았다.범행 당시 A씨는 음주 상태는 아니었던 것으로 알려졌다.승무원들은 A씨를 피해자와 분리 조치한 뒤 인천국제공항 도착 후 경찰에 인계한 것으로 전해졌다.경찰은 범행 동기 등 구체적인 사건 경위를 조사하고 있다.