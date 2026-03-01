“내가 ‘국세청 압류’ 가상자산 탈취” 신고…“호기심에”

이미지 확대 해킹 이미지. 서울신문 닫기 이미지 확대 보기 해킹 이미지. 서울신문

국세청이 압류한 가상자산을 탈취한 범인이 자신이라고 주장하는 신고가 들어와 경찰이 사실관계를 파악하고 있다.1일 경찰에 따르면 경찰청 사이버테러대응과는 전날 온라인을 통해 이 같은 내용의 신고를 접수하고 사실관계와 신빙성을 확인 중이다.신고자는 국세청이 ‘니모닉 코드’를 노출했다는 내용의 인터넷 게시글을 보고 호기심에 탈취를 시도했으며 다음 날 되돌려놨다고 주장하는 것으로 전해졌다. 니모닉 코드는 분실한 가상자산을 복원할 때 쓰는 암호다.경찰은 신고자를 조사해 주장을 확인한 뒤 입건 여부를 결정할 방침이다.국세청은 지난달 26일 체납자의 가상자산이 든 ‘콜드월렛’(오프라인 전자지갑)을 압류했다는 보도자료를 배포하며 니모닉 코드를 실수로 노출했다.가상자산이 유출됐다는 의혹이 불거지자 경찰은 국세청의 수사 의뢰를 받고 입건 전 조사(내사)를 해왔다.