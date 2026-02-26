전 여친 폭행하고 지인 2명 흉기로 찌른 20대… 도주 3시간여 만에 붙잡혀

이미지 확대 경찰 이미지. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 경찰 이미지. 서울신문DB

헤어진 여자친구를 찾아가 폭행하고 함께 있던 지인들에게 흉기를 휘두른 20대가 경찰에 붙잡혔다.경남 진주경찰서는 살인미수 및 상해 등 혐의로 20대 A씨를 긴급체포해 조사 중이라고 26일 밝혔다.A씨는 이날 오전 4시 37분쯤 진주시에 살던 전 연인 20대 B씨 집을 찾아가 말다툼을 벌이다 B씨를 폭행하고 현장에 함께 있던 남녀 지인 2명을 흉기로 찌른 뒤 달아난 혐의를 받는다.당시 A씨는 B씨의 집을 찾아가 문을 두드리며 “배달 왔습니다”라고 말해 문을 열게 한 뒤 내부로 들어간 것으로 조사됐다.이후 A씨는 B씨를 폭행하고 집 안에 있던 흉기로 여성 지인 1명에게 휘둘렀다. 이어 B씨를 만나고자 방문한 또 다른 남성 지인과도 몸싸움을 벌이며 흉기를 휘두른 것으로 파악됐다.범행 뒤 A씨는 사용한 흉기를 들고 나가 인근에 버렸으며 경찰은 이를 회수해 확보했다.다친 지인 2명은 인근 병원으로 긴급 후송돼 치료받고 있다. 생명에 지장은 없는 것으로 알려졌다.경찰은 폐쇄회로(CC)TV 분석을 통해 A씨가 범행 직후 택시를 타고 도주한 사실을 확인하고 즉시 전국 시도경찰청에 공조 수사를 요청했다.이후 충북경찰청 고속도로순대와 공조 끝에 사건 발생 3시간 16분 만인 오전 8시쯤 청주시 소재 고속도로에서 A씨를 검거했다.경찰 조사 결과 A씨는 앞서 B씨를 때린 혐의로 고발돼 경찰 조사를 받는 중이었던 것으로 확인됐다. 경찰은 교제 폭력 우려로 B씨에게 스마트워치 지급 등 조치를 했던 것으로 파악됐다.경찰 관계자는 “피의자를 상대로 정확한 범행 경위를 조사한 뒤 구속영장을 신청할 방침”이라고 말했다.