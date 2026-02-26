“외제차주만 가능”…통학 도우미 구인 글 논란

이미지 확대 ‘외제차 차주’를 필수 조건으로 내건 자녀 통학 도우미 구인글이 화제다. 온라인 커뮤니티 ‘뽐뿌’ 캡처 닫기 이미지 확대 보기 ‘외제차 차주’를 필수 조건으로 내건 자녀 통학 도우미 구인글이 화제다. 온라인 커뮤니티 ‘뽐뿌’ 캡처

‘외제 차 차주’를 필수 조건으로 내건 자녀 통학 도우미 구인 글이 화제다.지난 26일 온라인 커뮤니티 등에 따르면 최근 소셜미디어(SNS)를 통해 ‘우리 아이 외제 차로 통학시켜주실 분 구해요’라는 제목의 글이 빠르게 확산하고 있다.해당 게시물에는 지역 기반 중고거래 플랫폼에 올라온 자녀 통학 도우미 구인 글 캡처본이 담겼다. 구인 글에는 “건당 1만원을 당일 지급하겠다”며 “집에서 아이를 픽업해서 학교로, 학교에서 집으로 데려다주실 ‘외제 차 차주’를 찾는다”고 적혀 있다.이어 “아이는 여자아이이고, 운행은 두 차례로 소요 시간은 20분 이내이며, 아이 픽업 외 다른 도움은 필요 없다”고 덧붙였다.구인 글 속 일정은 다음 달 3일로, 신학기가 시작되는 입학식이 있는 날이다. 현재까지 해당 글을 읽고 여러 명이 지원한 것으로 전해졌다.